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10 Сентября , 14:33

Башкирия станет «республикой интеллектуальной культуры»

Честно говоря
Фото:Честно говоря

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что Глава РБ Радий Хабиров и управленческая команда региона стремятся создать «республику интеллектуальной культуры». Об этом руководитель ведомства рассказала в программе «Честно говоря» на ТВ-канале БСТ.

«Книжная ярмарка „Китап-байрам“, которая собрала более 140 издателей в первый год работы и более 200 — во второй, по количеству участников почти приблизилась к Московской книжной ярмарке. Мы становимся конкурентными. Так, фестиваль „Айда играть“, проведенный в 2023-м, получил Гран-при Russian Travel Awards. И организуя фестиваль игрушки, мы ищем правильные, созидательные смыслы», — пояснила Амина Шафикова.

Как ранее писал «Башинформ», Башкирия ставит рекорды по посещаемости культурных событий.

Автор:Иван Вавилов
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