Башкирия ставит рекорды посещаемости культурных событий

Министр культуры Башкирии Амина Шафикова в программе «Честно говоря» на канале БСТ рассказала, что в республике ежегодно повышается интерес жителей к концертам академической музыки.

«Год от года увеличивается количество зрителей фестиваля „Романтика осени“. Если в 2023-м за оба дня мероприятие посетило более 20 тысяч человек, то в 2024 за один день было почти 25 тысяч. Когда мы в День российского флага открываем фестиваль первым концертом Чайковского, и полная площадь стоит, затаив дыхание, ты четко понимаешь, для чего это делаешь. Или „Время героев“, когда приезжает образцово-показательный оркестр войск Нацгвардии и поет „От героев былых времен“, и дети, молодежь стоят вместе со старшим поколением в едином порыве, или вся площадь поет „Катюшу“.



Другой пример — на „Сердце Евразии“ в 2019 году за один день у нас было более 50 тыс. зрителей, а в этом году в первый день — 62 тыс, во второй — 87 тыс. Это рекордные цифры. Почти 150 тыс зрителей „проголосовали“ ногами за то, что такие фестивали нужны. Ведь ни одна концертная площадка не вместит столько людей и, возможно, кто-то бы при иных обстоятельствах никогда бы не попал на Дениса Мацуева или братьев Абдразаковых», — поделилась Шафикова.

Подробнее о том, как в Уфе прошел VIII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». читайте в материале «Башинформа».