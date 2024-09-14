В Уфе избили инвалида, проживающего в неблагоприятных условиях

В Калининском районе Уфы сотрудники прокуратуры посетили по месту жительства инвалида 1 группы, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. По данным пресс-службы надзорного ведомства, на 40-летнего мужчину 6 сентября напали прямо на улице.

Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего и определяют степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.



Также выяснилось, что инвалид и его супруга, передвигающаяся на кресле-коляске, проживают в коммунальной квартире - их жилищные условия являются неудовлетворительными. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению прав инвалидов, в том числе на получение предусмотренных социальных гарантий и медицинской помощи.

Как информировал «Башинформ», в России усилят контроль за учреждениями для пожилых и инвалидов.