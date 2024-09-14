Новости Башкортостана и Уфы
90.93
-0.18
100.8
+0.41
71.61
-0.36
23+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
14 Сентября , 09:35

В Уфе избили инвалида, проживающего в неблагоприятных условиях

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

В Калининском районе Уфы сотрудники прокуратуры посетили по месту жительства инвалида 1 группы, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. По данным пресс-службы надзорного ведомства, на 40-летнего мужчину 6 сентября напали прямо на улице.

Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего и определяют степень вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Также выяснилось, что инвалид и его супруга, передвигающаяся на кресле-коляске, проживают в коммунальной квартире - их жилищные условия являются неудовлетворительными. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению прав инвалидов, в том числе на получение предусмотренных социальных гарантий и медицинской помощи.

Как информировал «Башинформ», в России усилят контроль за учреждениями для пожилых и инвалидов.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru