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6 Сентября , 13:21

В России усилят контроль за учреждениями для пожилых и инвалидов

Правительство России усовершенствовало контроль за социальными учреждениями, где проживают пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для отдельных профильных организаций соцобслуживания вводится новая категория риска, в соответствии с которой будет определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска, к которой отнесут стационарные социальные объекты на более 100 человек и где ранее выявили нарушения соблюдения обязательных требований.

«Теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки. Кроме того, для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты. До сих пор все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на 3 категории — высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года», — прокомментировали в правительстве страны.

Напомним, в Башкирии 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.

Автор:Иван Вавилов
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