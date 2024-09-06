В России усилят контроль за учреждениями для пожилых и инвалидов

Правительство России усовершенствовало контроль за социальными учреждениями, где проживают пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Так, для отдельных профильных организаций соцобслуживания вводится новая категория риска, в соответствии с которой будет определяться характер и периодичность контрольно-надзорных мероприятий. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о категории чрезвычайно высокого риска, к которой отнесут стационарные социальные объекты на более 100 человек и где ранее выявили нарушения соблюдения обязательных требований.

«Теперь в домах и пансионатах для пожилых людей и инвалидов, относящихся к категории чрезвычайно высокого риска, ежегодно будут проводиться инспекционные визиты либо документарные и выездные проверки. Кроме того, для таких учреждений обязательными станут ежегодные профилактические визиты. До сих пор все соцучреждения, где проживали пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, были разделены на 3 категории — высокого, среднего и низкого риска. При этом в учреждениях, отнесенных к категории высокого риска, проверки могли проводиться лишь один раз в два года», — прокомментировали в правительстве страны.

Напомним, в Башкирии 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья.