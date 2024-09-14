В Башкирии спасатели нашли заблудившихся в лесу туристов

В экстренные службы Башкирии накануне вечером поступил сигнал о помощи от туристов, которые потерялись при спуске с горы Малиновая в Белорецком районе. Получив тревожный вызов, спасатели госкомитета РБ по ЧС выехали на поиски.

«Благодаря хорошему знанию местности и навыкам ориентирования, спасателям удалось быстро найти группу туристов, несмотря на наступление сумерек. Их сопроводили до ближайшей трассы. Никто из туристов не пострадал», — сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии построили кемпинг для автотуристов.