В Башкирии построили кемпинг для автотуристов

В Зилаирском районе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» построены новые модульные дома для автотуристов, путешествующих по автодороге Уфа – Зилаирский район – Оренбургская область и по трассе Магнитогорск – Ира. Для реализации проекта индивидуальный предприниматель получил государственную поддержку в размере 2,3 млн рублей. Собственные средства инвестора составили 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Кемпинг «Поляна» состоит из 6 домов, общая вместимость – 12 человек. В каждом доме – 2-4 спальных места. Имеются баня, банный чан, мангальная зона. Зимой возможен прокат снегоходов. В настоящее время на территории завершается строительство придорожного кафе, гостевого дома, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Глава Башкирии Радий Хабиров считает развитие туристической инфраструктуры одним из важнейших вопросов для региона.

«Удивительную природу Башкирии должны увидеть как можно больше людей», - считает Радий Хабиров.

В связи с этим Глава республики еще в 2019 году поставил задачу - активизировать процесс формирования туристической инфраструктуры. В немалой степени ее развитию способствует действующий в регионе широкий спектр мер господдержки. 5 лет назад Глава Башкирии поручил создать систему грантов и субсидий, льгот для компаний, которые занимаются внутренним туризмом, с целью их поддержки и развития отрасли.

Сегодня можно сказать, что республике удалось совершить настоящий прорыв в развитии туристической отрасли. По итогам 2023 года турпоток в регион достиг 2,2 млн человек. Для сравнения, в 2018 году он составлял 1,169 млн человек. Этому способствовало создание новых средств размещения туристов – гостиниц, туристических баз, кемпингов, глэмпингов.

В 2024 году общая сумма государственной поддержки для развития туризма составляет 900 млн рублей, в том числе на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – 530,4 млн рублей (федеральные средства – 519,8 млн рублей, средства бюджета Республики Башкортостан – 10,6 млн рублей).

Ранее «Башинформ» сообщал о том, как глэмпинги помогают туристам открывать Башкирию.