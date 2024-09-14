МЧС по Башкирии предупреждает граждан о тумане

В Башкирии 15 сентября прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. По данным МЧС по РБ, на отдельных участках автодорог ночью и утром ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северной четверти ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, по востоку до +3°, днем +18,+23°.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Башкирии в ближайшие дни сохранится влияние антициклона.