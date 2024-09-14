В Башкирии в ближайшие дни сохранится влияние антициклона

По данным Башгидрометцентра, первый месяц осени после продолжительных и обильных летних дождей балует республику своими погожими днями. В эти выходные, 14 и 15 сентября, в области обширного антициклона ожидается погода без существенных осадков. Небольшие дожди кратковременного характера возможны лишь сегодня днем в отдельных северных районах республики.

Температурный режим ожидается выше средних многолетних на 2-4° и с большим суточным ходом — ночью +4,+10°, 14 сентября в отдельных горных районах до слабых заморозков 0,-2°, днем +18,+23°. В понедельник, 16 сентября, характер погоды в Башкортостане существенно не изменится.