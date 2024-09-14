Госкомитет по ЧС составил рейтинг самых популярных страхов жителей Башкирии

Центр обработки вызовов госкомитета Башкирии по ЧС решил поделиться самыми популярными страхами заявителей за 2024 год.

Так, на первом месте — боязнь бездомных собак; на втором — страх выключенного электричества в подъездах и лифтах, а также отсутствие уличного освещения; на третьем — страх людей в состоянии алкогольного опьянения, которые ведут себя неподобающим образом (шумят, стучатся в двери, угрожают и т. д.).

«Но не все обращения в «112» несли в себе просьбу о помощи. Так, например, центр обработки вызовов получил смс-сообщение, в котором мужчина поделился своим главным страхом: «Мне страшно спать без жены», — рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Ранее житель Башкирии напал на пассажира автобуса с ножом.