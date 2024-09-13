Житель Башкирии напал на пассажира автобуса с ножом

В Уфимском районе в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации 40-летнего жителя села Алексеевка с ножевым ранением.

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, во время поездки на общественном транспорте по маршруту Уфа — Алексеевка между двумя пассажирами произошел конфликт из-за места в автобусе. Мужчины решили закончить разговор на конечной остановке. Едва автобус закрыл двери, злоумышленник напал на потерпевшего с ножом, ударив три раза в живот. Своевременно вызванные сотрудники полиции и скорой помощи помогли спасти жизнь пострадавшего.

Сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали его. Подозреваемым оказался ранее судимый за убийство 45-летний местный житель. Злоумышленник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».