Жеребьевка охотников Башкирии станет электронной

В Башкирии подвели итоги жеребьевки на право получения разрешения на добычу лося и косули сибирской в общедоступных охотничьих угодьях. Это последняя жеребьевка, которая проходила в ручном формате. Со следующего года разрешения на охоту в республике будут выдаваться по итогам электронной жеребьевки. Об этом сообщил в соцсетях и.о. министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

По словам Нияза Фазылова, в этом году от охотников поступило 8805 тыс. заявлений, из них на лося взрослого и до 1 года - 4488, на косулю сибирскую взрослую и до 1 года - 4317.

Списки участников с присвоенными им номерами были выставлены на сайте министерства 4 сентября. В текущем году, как и в последние годы, большинство заявлений, это более 85%, были зарегистрированы дистанционно, на специальном сайте - ohota.mprrb.ru. На этой платформе охотники могут дистанционно заходить в автоматизированную систему учета заявлений о допуске к участию в жеребьевках, регистрироваться и мгновенно узнавать номера своих заявлений. Распределение разрешений проходило случайным образом в присутствии комиссии. Охотники, которые не смогли присутствовать лично на мероприятии, смотрели трансляцию в прямом эфире на сайте ведомства.

Своим правом на получение разрешений, которое охотники получили в ходе жеребьёвок, они могут воспользоваться в течении 30 дней со дня размещения протокола заседания комиссии на сайте министерства.

Нияз Фазылов напомнил, что в последние 5 лет в республике растет численность лося (с 25248 до 36600 особей) и косули сибирской (с 22454 до 35000 особей).

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии лось пробрался на территорию детсада.