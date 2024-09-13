Новости Башкортостана и Уфы
91.11
-0.16
100.39
-0.35
72.93
+0.95
10+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
13 Сентября , 15:37

Жеребьевка охотников Башкирии станет электронной

Архив ИА "Башинформ"
Фото:Архив ИА "Башинформ"

В Башкирии подвели итоги жеребьевки на право получения разрешения на добычу лося и косули сибирской в общедоступных охотничьих угодьях. Это последняя жеребьевка, которая проходила в ручном формате. Со следующего года разрешения на охоту в республике будут выдаваться по итогам электронной жеребьевки. Об этом сообщил в соцсетях и.о. министра природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

По словам Нияза Фазылова, в этом году от охотников поступило 8805 тыс. заявлений, из них на лося взрослого и до 1 года - 4488, на косулю сибирскую взрослую и до 1 года - 4317.

Списки участников с присвоенными им номерами были выставлены на сайте министерства 4 сентября. В текущем году, как и в последние годы, большинство заявлений, это более 85%, были зарегистрированы дистанционно, на специальном сайте - ohota.mprrb.ru. На этой платформе охотники могут дистанционно заходить в автоматизированную систему учета заявлений о допуске к участию в жеребьевках, регистрироваться и мгновенно узнавать номера своих заявлений. Распределение разрешений проходило случайным образом в присутствии комиссии. Охотники, которые не смогли присутствовать лично на мероприятии, смотрели трансляцию в прямом эфире на сайте ведомства.

Своим правом на получение разрешений, которое охотники получили в ходе жеребьёвок, они могут воспользоваться в течении 30 дней со дня размещения протокола заседания комиссии на сайте министерства.

Нияз Фазылов напомнил, что в последние 5 лет в республике растет численность лося (с 25248 до 36600 особей) и косули сибирской (с 22454 до 35000 особей).

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии лось пробрался на территорию детсада.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru