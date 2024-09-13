Женатый мигрант заключил фиктивный брак с жительницей Башкирии

В Башкирии по требованию прокуратуры признан недействительным брак иностранного гражданина с гражданкой России. Как пояснили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в апреле 2023 года в территориальном отделе ЗАГС между гражданином Азербайджана и жительницей Аскинского района, представившей подложную справку о беременности, был заключен брак. Это помогло мужчине получить разрешение на временное проживание в ускоренном порядке, без учета квоты, утверждаемой правительством РФ. При этом иностранец с 2007 года уже состоял в браке в Азербайджане, что в силу российского законодательства, исключало заключение брака на территории России.

«Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным. Судом требования прокурора удовлетворены, разрешение на временное проживание иностранного гражданина на территории Российской Федерации будет аннулировано. По факту предоставления женщиной подложной справки о беременности по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело», — проинформировали в прокуратуре РБ.

Как информировал «Башинформ», в Уфе мигрантов продолжают ставить на воинский учет.