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11 Сентября , 16:54

В Уфе мигрантов продолжают ставить на воинский учет

Военный следственный отдел СК России по Уфимскому гарнизону
Фото:Военный следственный отдел СК России по Уфимскому гарнизону

Следователи военного следственного отдела СК России по Уфимскому гарнизону вновь провели профилактические рейды в столице республики. Они проверили иностранцев, получивших гражданство, в местах их работы.

«Проверено 105 граждан, у которых проверены личность и законность пребывания на территории нашей страны. Четверо граждан, ранее получивших гражданство Российской Федерации, сопровождены в военный комиссариат для постановки на воинский учет», — сообщили в ведомстве.

Другим мигрантам разъяснили требования, что в случае получения гражданства России, им нужно будет встать на воинский учет по месту проживания. Также иностранцев проинформировали о возможности получения гражданства при заключении контракта с МО РФ.

Ранее депутаты Башкирии выступили за ужесточение миграционной политики.

Автор:Дарья Субботина
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