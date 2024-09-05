Депутаты Башкирии выступили за ужесточение миграционной политики

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии предложили установить ограничения для мигрантов, судимых за тяжкие преступления. Речь идет о внесении изменений в федеральные законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

«Правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений, совершаемых мигрантами на территории Российской Федерации. Как указал генпрокурор РФ Игорь Краснов, в 2023 году количество преступлений, совершенных нелегальными и трудовыми мигрантами, выросло на 75%. Тенденция роста числа и тяжести совершаемых преступлений и общественный запрос диктуют необходимость усиления мер по обеспечению национальной безопасности», — прокомментировал председатель парламента республики Константин Толкачев.

По данным МВД, в 2021–2022 годах число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 52%, из 11 664 тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами с 2013 года до 2022 года, 6447 — торговля наркотиками. Следком же информирует, что с января по июль 2023 года количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 32%.



Законопроектом предлагается установить ограничение для иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в Россию, на получение разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, вида на жительство и разрешения на работу в случае наличия судимости, которая снята или погашена, за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

«Прибытие в Россию лиц с тяжелым уголовным прошлым, совершивших убийство, изнасилование, грабеж, разбой, теракт, экстремизм и тому подобное, не способствует обеспечению стабильности в стране, ухудшает криминогенную обстановку, усиливает социальную напряженность в обществе. Законопроект направлен на совершенствование регулирования миграционных потоков в пользу предоставления возможности нахождения на территории Российской Федерации лояльных и законопослушных людей, с уважением относящихся к традициям, истории, культуре и законам нашей страны», — отметил Толкачев.

Как ранее передавал «Башинформ», в Госдуме обсуждают введение экзаменов по вождению для таксистов-мигрантов.