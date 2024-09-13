В Башкирии в больницу доставили подростка с опасным перекрутом яичка

В Башкирии хирурги городской больницы Сибая успешно провели экстренную операцию по устранению перекрута яичка у подростка. Пациента доставили из Акьяра с острыми болями в мошонке слева. После диагностики выяснилось, что у него образовался перекрут яичка — редкое, но крайне опасное состояние, требующее немедленного вмешательства. Без экстренной помощи это могло привести к серьезным осложнениям, вплоть до потери яичка.

«Во время операции специалисты Сибайской больницы поддерживали связь с заведующим урологическим отделением республиканской детской клинической больницы Эдуардом Якушиным, который предоставил свои рекомендации. Операция прошла успешно, и перекрут был устранен», — рассказали в пресс-службе минздрава РБ.

Пациент чувствует себя хорошо и продолжает лечение в хирургическом отделении ЦГБ Сибая.

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