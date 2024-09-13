В Башкирии 4-летний мальчик изувечил руку штырем забора

В Башкирии врачи Дюртюлинской ЦРБ успешно прооперировали малыша, наткнувшегося на штырь забора. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, вчера вечером в приемное отделение районной больницы доставили четырехлетнего мальчика. По словам его мамы, ребенок играл на улице и решил перелезть через забор к своему другу, но не удержался и наткнулся на штырь забора.

«В экстренном порядке хирурги взяли маленького пациента на операционный стол. Заведующий отделением Георгий Хан удалил инородное тело и провел хирургическую обработку раны. Сегодня мальчик чувствует себя удовлетворительно. Проводится консервативная терапия в условиях травматологического отделения», — сообщил министр.