Стало известно, кто в Башкирии выиграл суперпризы в акции «Рахмат»

Сегодня, 13 сентября, в программе «Салям» на телеканале БСТ в прямом эфире состоялся розыгрыш десяти суперпризов. По данным организаторов, семейный тур выходного дня на базу отдыха в Башкортостане выиграл билет № БЦ (031589). Сертификат на семейный отдых в Сочи достается обладателю билета № ТМ (112642). Четыре квадроцикла уйдут владельцам билетов №№ КЛ (015199), ИЛ(091326), АБ(035754), СТ(042614). Автомобиль «Нива» выиграл билет № КТ(050804). Тремя счастливыми обладателями новых квартир в ЖК «Novaland» стали участники, зарегистрировавшие билеты №№ ЧМ (051000), БР(039052), БЖ(063369). В ближайшее время с победителями свяжутся организаторы и расскажут, как забрать свои призы.

Ранее в Башкирии назвали победителей розыгрыша «Ночь призов». Счастливчиков определили 8 сентября в 21.00. Суперпризы получили 130 жителей республики. За процессом следила независимая комиссия. Розыгрыш проводился среди всех серий QR-билетов акции «Рахмат-2024» с помощью лототрона и программы случайного отбора победителей среди лиц, зарегистрировавших QR-билет с 6 сентября 8.00 до 8 сентября 21.00 на сайте рахмат102.рф.