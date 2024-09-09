В Башкирии назвали победителей розыгрыша «Ночь призов». Счастливчиков определили 8 сентября в 21.00. Суперпризы получили 130 жителей республики. За процессом следила независимая комиссия. Розыгрыш проводился среди всех серий QR-билетов акции «Рахмат-2024» с помощью лототрона и программы случайного отбора победителей среди лиц, зарегистрировавших QR-билет с 6 сентября 8.00 до 8 сентября 21.00 на сайте рахмат102.рф.

Все победители выбирались случайно. В розыгрыше использовались 2 лототрона: в одном из них находились шары с сериями билетов, в другом — изображения 130 призов. Всего было 64 серии. Серия — это две буквы в начале каждого уникального кода билета.

Шанс быть выбранным был у каждого шара, а потому победа зависела только от удачи.

Затем рандомайзер определял победителя среди всех зарегистрированных билетов выпавшей серии. Для каждой серии из двух экземпляров было разыграно по два приза.

Для двух уфимских серий — УФ и УА — было разыграно по три приза.

Обладателями велосипеда и смартфона стали жители Зианчуринского района, а в Архангельский район отправятся велосипед и телевизор.

Владельцами смартфона и робота-пылесоса стали победители из Янаульского района. Призы — квадроцикл и тур выходного дня отправятся в Иглинский район. Жителям Туймазинского района посчастливилось выиграть телевизор и смартфон.

Участники акции из Шаранского района получат телевизор и электровелосипед. Удача улыбнулась представителям Бурзянского района. Они выиграли велосипед и телефон. Полезные призы — кофемашина и телевизор станут помощниками для победителей из Октябрьского.

Смартфон и велосипед ждут жителей из Белокатайского района. Жителям Куюргазинского района необходимо забрать из Уфы два телевизора.

Термопот и кофемашина попадут в руки победителям из Кигинского района. Обладатели телевизора и смартфона — представители Зилаирского района.

В Стерлитамак уедут телевизор и робот-пылесос, а в Бураевский район — смартфон и телевизор. Участники «Рахмата» из Чишминского района смогут отдохнуть в санатории Башкирии и прокатиться на новеньком велосипеде.

Призы в виде велосипеда и телефона получат жители Стерлитамакского района. В город Агидель организаторы готовы отправить телевизор и ноутбук. Два велосипеда попадут в Илишевский район, а смартфон и умная колонка станут помощниками для жителей Межгорья.

Подарки в виде смартфона и тура выходного дня получат победители из Нефтекамска. Разыгранные ноутбук и велосипед достались жителям Бакалинского района.

Владельцы умной колонки и смартфона — участники акции «Рахмат» из Ермекеевского района, а велосипеда и телевизора — победители из Аургазинского района.

Счастливчикам из Кумертау достались велосипед и умная колонка, в Ишимбай отправится телевизор и умная колонка.

Умную колонку и смартфон выиграли жители Бирского района. Еще выигрышными оказались билеты из Учалинского района, его владельцы получили телефон и ноутбук. Два смартфона забирают представители Салавата, а велосипед, два смартфона, ноутбук, термопот, велосипед попадут в руки уфимцев. Татышлинцы могут забрать две умные колонки, а победители из Белорецкого района — два телевизора. В Балтачевский район уедут робот-пылесос и умная колонка.

Владельцами умной колонки и смартфона стали жители Кармаскалинского района. В Чекмагушевский район отправятся смартфон и телевизор, а в Дюртюлинский район — термопот и умная колонка. Смартфон и умную колонку выиграли жители Сибая.

Жителям Белебеевского района вручат два смартфона, а победителям Благовещенского района выдадут также смартфон и велосипед.

Зарегистрированные билеты из Салаватского района получат смартфон и телевизор.

Счастливыми обладателями термопота и электровелосипеда стали жители Мелеузовского района. В Уфимский район готовы отправиться термопот и смартфон. Жители Бижбулякского района получат велосипед и смартфон, а победители из Федоровского района выиграли смартфон и велосипед.

Участникам акции «Рахмат» из Благоварского района достались умная колонка и кофемашина.

Жители Хайбуллинского района заберут два телевизора, а Стерлибашевского района — велосипед и умную колонку.

Разыгранные робот-пылесос и велосипед достаются счастливчикам из Гафурийского района. Еще два приза — термопот и велосипед попадут в руки жителям Мишкинского района.

В Нуримановский район организаторы отправят велосипед и электросамокат. Еще один велосипед и умная колонка достанутся победителям Калтасинского района.

Альшеевцам достались смартфон и умная колонка, а жители Буздякского района получат смартфон и мопед. Умная колонка и велосипед попадут в руки двух жителей Дуванского района.

Владельцы смартфона и ноутбука — победители из Караидельского района. Забрать два смартфона уже могут участники акции из Давлекановского района.

Миякинцам выдалась возможность забрать ноутбук и умную колонку, а жителям Мечетлинского района — выиграть электросамокат и робот-пылесос. В Баймакский район отправятся два телевизора. Телевизор и велосипед достались избирателям из Абзелиловского района. Жителям Аскинского района выпал шар с изображением телевизора и умной колонки.

Еще два ценных приза — робот-пылесос и тур выходного дня достанутся победителям из Кушнаренковского района. Победителям Кугарчинского района выдадут два новеньких велосипеда. Завершился розыгрыш победой жителей из Краснокамского района. Они выиграли два смартфона.

Информацию о выигрышных билетах можно найти на сайте рахмат102.рф и на страницах в соцсетях «Алга-Патриот», рассказали организаторы акции.

Напомним, 13 сентября зарегистрированные билеты примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире БСТ. Среди призов — три квартиры, автомобиль, тур в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкортостана.

Ранее сообщалось, что поход на выборы президента России в марте 2024 года принёс многодетной семье из Чекмагуша выигрыш однокомнатной квартиры в Уфе — это был суперприз акции «Рахмат». Тогда супруги Латыповы стали одними из 2,5 млн жителей республики, принявших участие в розыгрыше подарков.