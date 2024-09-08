Семья из Чекмагуша выиграла квартиру в Уфе

Поход на выборы в марте 2024 года принёс многодетной семье из Чекмагуша выигрыш однокомнатной квартиры в Уфе — это был суперприз акции «Рахмат». Супруги Латыповы стали одними из 2,5 млн жителей республики, принявших участие в розыгрыше подарков. У них трое сыновей, младший в этом году стал первоклассником. Айгуль работает на семью — она домохозяйка, её супруг Ильнур — предприниматель.

«Это действительно невероятное событие. Мы поверили только тогда, когда нам вручили ключи и документы на квартиру. Готовимся платить налог, собираем нужную сумму», — рассказала победительница акции. Айгуль сообщила, что продавать недвижимость в одной из уфимских новостроек они пока не планируют — ведь дети подрастают и недалеко то время, когда они поедут учиться в вуз.

Акция «Рахмат» действует и на текущих выборах Главы республики. Розыгрыши проводятся дважды в день, накануне вечером подвели итоги четвёртого раунда.

Сегодня, 8 сентября — последний день акции «Рахмат-2024». Как сообщили в оргкомитете акции, 8 сентября пройдёт «Ночь призов», где разыграют сразу более 130 призов.

13 сентября зарегистрированные билеты примут участие в розыгрыше суперпризов «Зур Рахмат», который пройдет в прямом эфире БСТ. Среди призов — квартиры, автомобиль, тур в Сочи и путевки в санатории и дома отдыха Башкирии.

Желающим участвовать в акции нужно получить QR-билет на избирательном участке. Можно взять билеты на всех членов семьи.

Далее следует зарегистрировать уникальный код из 8 символов на сайте рахмат102.рф либо по этой ссылке.