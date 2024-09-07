В Башкирии раскрыли результаты четвёртого розыгрыша акции «Рахмат»

В Башкирии подвели итоги четвёртого розыгрыша республиканской акции «Рахмат-2024». Победителей акции выявили сегодня, 7 сентября, в 20.00. Среди счастливчиков 42 жителя из разных городов и районов республики.

Мультиварку выиграл житель Дюртюлинского района, ноутбук — житель Кушнаренковского района. Два планшета отправятся в Кармаскалинский и Мишкинский районы.

Обладатели роботов-пылесосов — жители Уфы, Чишминского, Бижбулякского, Аургазинского районов и Нефтекамска. Телевизор заберёт уфимец.

Владельцами десяти смартфонов стали победители из Бурзянского, Чишминского, Кармаскалинского, Калтасинского, Учалинского, Белебеевского, Чекмагушевского районов, а также городов Октябрьский, Салават и Уфа.

Термопоты забирают представители Кармаскалинского и Учалинского районов.

Умные колонки попадут в руки победителям из Кугарчинского, Кигинского, Белорецкого, Мечетлинского, Аургазинского районов, Нефтекамска, Стерлитамака, Сибая, Уфы и Октябрьского.

Информацию о выигрышных билетах можно найти на сайте рахмат102.рф и на страницах в соцсетях «Алга-Патриот».

Пятый розыгрыш состоится завтра, 8 сентября, в 14 часов. Трансляция на официальных страницах «Алга-Патриот» во «ВКонтакте», телеграме, канале Rutube. QR-билеты необходимо сохранить до 30 сентября.