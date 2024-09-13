В Башкирии активно идет обновление школ

В Башкирии при поддержке Главы республики Радия Хабирова по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» с 2022 года отремонтировано 140 школ. Только в 2024 году на реализацию проекта выделили 1,8 миллиарда рублей, включая 282,6 млн руб. из регионального бюджета. На эти средства выполнено и ведется обновление 31-го образовательного учреждения, еще по 25-ти в рамках двухлетнего цикла его завершат к 1 сентября 2025 года.

Кроме того, Башкирия подала в минпросвещения России дополнительную заявку на ремонт школ в 2025, 2026, 2027 годах. Всего за этот период планируют выполнить ремонт 360 школьных зданий. Также подготовлена заявка на капитальный ремонт детских садов в 2025–2027.

«Я оцениваю работу своих министров и вице-премьеров по их умению лоббировать интересы республики на самом верху. Безусловно, нам помогают и депутаты Госдумы, а также сенаторы от Башкортостана. По большинству федеральных программ деньги выделяются по конкурсу. Регион должен не только подготовить, но и обосновать заявку, подготовить сметную документацию. Поэтому все министерства и ведомства Башкирии ориентированы на то, чтобы участвовать в таких конкурсах и побеждать. Совместная работа приносит большой эффект. За 5 лет в школах и детсадах Башкортостана создано больше мест, чем за предыдущие 9 лет — всего мы построили 44 школы на 22 004 места и 65 детских садов на 9173 места. За последние два года по программе капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ отремонтировано 140 школ для 37,6 тысяч детей. По объему полученных на эти работы денег заняли третье место в стране», — отмечал Глава РБ Радий Хабиров.

В Сибае по программе «Модернизация школьных систем образования» капремонт в 2022 году провели в школе № 5 на сумму свыше 69,7 млн рублей, в 2023 — в Башкирском лицее имени Рамазана Уметбаева почти на 132 млн рублей. В нем преобразились столовая, актовый зал, шахматный клуб и библиотека, появились конференц-зал, музей, центр детских инициатив и студия звуковой записи, а все кабинеты оснастили мультимедийным оборудованием.

«Ребята работают с платформами цифрового образовательного контента, более качественно готовятся к государственной итоговой аттестации. Благодаря этому у учеников повышается мотивация к обучению, а учителя могут оперативно организовать и образовательный процесс, и постобразовательное пространство. Причем оборудование используется не только на информатике, но и на химии, физике, математике и других предметах, а также во внеурочной и проектной деятельности», — подчеркнули в управлении образования администрации Сибая.

С 2022 по 2026 годы к проекту планомерно подключают школы № 1, № 7, № 8 и лицей «Ирандык», а по программе модернизации дошкольных систем образования на 2025–2027 гг. ремонт запланирован в детсадиках «Аленушка», «Березка» и «Светлячок».

Благодаря поддержке Главы Башкирии в рамках программы Сибайская гимназия-интернат была перепрофилирована в Республиканскую полилингвальную многопрофильную гимназию-интернат № 3.

«Обширная программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей. Ее итогом стало создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет и мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты», — говорит и.о. директора гимназии Идель Асмандияров.

Здесь в том числе заменили кровлю и окна, привели в порядок системы отопления и вентиляции, закупили новое оборудование и мебель для компьютерных классов. Дизайн нового фасада учреждения разрабатывался с учетом брендбука и мнения родителей учеников.

«Наша гимназия стала намного красивее, на уроках стало намного интереснее учиться благодаря новому оборудованию. Из новых приобретений больше всего понравились экраны, т. к. на них можно писать на занятиях, не используя доску и мел, познавательные карты, телевизоры в классах», — отмечают гимназисты.