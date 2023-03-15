Школы Сибая оснастили цифровым оборудованием благодаря «путинскому» нацпроекту

Три школы Сибая получили цифровое оборудование благодаря реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Об этом сообщили в городской администрации.

По 28 ноутбуков, по 4 многофункциональных устройства и по одному телевизору Smart TV поступили в школы № 5 и №8, а также в лицей «Ирандык».

«Ребята работают с платформами цифрового образовательного контента, более качественно готовятся к государственной итоговой аттестации, — подчеркнули в управлении образования администрации Сибая. — Благодаря этому у учеников повышается мотивация к обучению, а учителя могут оперативно организовать и образовательный процесс, и постобразовательное пространство. Причем оборудование используется на уроках не только информатики, но и химии, физики, математики и других предметах, а также во внеурочной и проектной деятельности».

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Образование» разработан по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этому масштабному проекту школы с современным оборудованием появляются даже в селах. Новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы и колледжи получают новые мастерские, усиливается конкурентоспособность российской высшей школы.

Среди ключевых инициатив национального проекта «Образование» — строительство школ, «умная школа», выявление талантов, волонтерство, престиж рабочих профессий, социальные лифты для каждого и патриотическое воспитание.