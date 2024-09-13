Плотины на реках Башкирии помогли избежать трагедий в паводок

Проведенный капремонт гидротехнических сооружений (ГТС) на двух водохранилищах в Хайбуллинском районе Башкирии помог избежать страшных последствий дождевого паводка 2024 года, отметили в пресс-службе министерства природопользования и экологии региона.

Капитальный ремонт водохранилища на реке Кизяташ около деревни Новоукраинка завершился в 2019 году. На эти цели из бюджета было направлено 10,8 млн рублей. Благодаря выделенным средствам там отсыпали гребень, мокрый откос плотины камнем, отремонтировали ледозащиту, заменили задвижки донного водосброса, бетонировали шахтный водосброс.

В том же, 2019 году, также капитально отремонтировали ГТС водохранилища на реке Тулубай у деревни Исянгильдино за 9,48 млн рублей, сообщили «Башинформу» в пресс-службе администрации Хайбуллинского района. Как и на реке Кизяташ, рабочие сделали отсыпку гребня плотины, отсыпку мокрого откоса плотины камнем, заменили задвижки, отремонтировали ледозащиту, провели очистку канала в нижнем бьефе от растительности.

«Проведённые капитальные ремонты гидротехнических сооружений в этом районе республики позволили обеспечить надёжную и безаварийную работу водохранилищ во время прохождения весеннего половодья и дождевого паводка 2024 года. Кроме того, отремонтированные плотины стали излюбленным местом для отдыха и рыбалки у местных жителей», — подытожил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

Отметим, что работы по ремонту гидросооружений начались в регионе еще пять лет назад. Так, например, в 2023 году Росводресурсы направили более 33,7 млн рублей на восстановление пяти гидротехнических сооружений (ГТС) в Башкирии. Объекты на реках Макан, Бизерган, Уралка, Усень и Каряка капитально ремонтируют впервые за последние десятилетия, работы велись здесь с 2022 года, сообщал Башинформ.

Глава Башкирии не раз подчеркивал: от качественного сооружения ГТС зависит безопасность жителей близлежащих населенных пунктов, что и наглядно показал случившийся в этом году дождевой паводок.

В июле 2024-го Радий Хабиров поручил отремонтировать плотину на реке Кана в Зилаирском районе. Радий Хабиров обратил внимание на сообщения в соцсетях, глава района Борис Мелкоедов подтвердил наличие проблемы. Как сообщил на оперативном совещании в ЦУРе Борис Мелкоедов, плотину действительно размыло, это старое сооружение. Угрозы подтоплений нет, вода ушла по обводному каналу. Но сооружение необходимо восстановить.

«Ситуация с паводком в Баймакском, Зилаирском районах — это первоочередная задача. Всё бросаем и занимаемся этим», — обратился тогда Радий Хабиров к премьер-министру Андрею Назарову.

Как ранее информировал Башинформ, за последние 30 лет июль 2024 года в Башкирии стал рекордсменом по количеству дождей. За месяц выпало 2,5 месячных нормы (251%). Количество выпавших осадков достигло 142 мм. До этого первенство принадлежало июлю 1994 года — 176% месячной нормы.

«В июле 2024 года наибольшее количество осадков, до трех-четырех месячных норм, наблюдалось в южных и юго-восточных районах Башкирии. Так, например, в Зилаире выпало 429% месячной нормы, в Акъяре — 398%», — подчеркнули синоптики республики.

Как сообщал Башинформ, в феврале этого года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал поправки в Экологический кодекс РБ, регламентирующие организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В июне 2024-го Радий Хабиров поручил разработать концепцию сохранения водных ресурсов Башкирии, сообщал Башинформ.

«Мы должны думать о будущем. Поэтому необходимо подготовить комплексный документ на долгосрочную перспективу», — сказал тогда Радий Хабиров.

В августе Башинформ информировал о том, что Башкирия планирует участвовать в пяти экологических федеральных проектах в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие».