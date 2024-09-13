Глава Башкирии поздравил с Днём национального костюма

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил жителей с Днём национального костюма.

«Мы отмечаем его с 2020 года — каждую вторую пятницу сентября и третью пятницу апреля, — напомнил он. — Когда мы учреждали этот праздник, нашей целью было привлечь внимание к сохранению традиций, культуры народов, которые живут в многонациональном Башкортостане. И мы попали в точку».

Теперь эти праздничные дни — одни из самых ярких в календаре. По всей республике проходят выставки, конкурсы, образовательные и другие мероприятия.

Элементы национального костюма все чаще появляются в деловой, повседневной одежде, которую носят люди самого разного возраста и интересов.

«Это очень здорово и красиво. А главное — позволяет ощутить себя частью своего народа», — отметил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что уфимцы встали в хоровод в национальных костюмах.