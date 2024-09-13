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13 Сентября , 15:30

Уфимцы встали в хоровод в национальных костюмах 

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня, 13 сентября, по указу Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова отмечается День национального костюма. Перенимая традиции проведения парада в национальных костюмах, руководство Башгосфилармонии инициировало проведение хоровода к данному празднику.  

Около трехсот человек – начиная от технического персонала до административно-управленческой службы, включая директора Алмаза Саетова – прошлись в спиральном хороводе в народных костюмах под премьеру песни «Башҡортостаным» («Мой Башкортостан»). Авторы и исполнители – Радмир Исмагилов (Rody Dillon) и Зульхиза Ильбакова. Режиссер массового действа – заслуженный деятель искусств Башкортостана, заслуженная артистка Башкортостана Рамиза Мухаметшина.

Были представлены национальные костюмы многих народностей, проживающих на территории республики – башкирские, татарские, русские, мордовские, чувашские, казахские, армянские, грузинские, таджикские, узбекские и другие. 

Коллектив концертной организации с большим энтузиазмом принял участие в своеобразном параде костюмов, давая понять, что Башкортостан – многонациональная дружественная республика, где добрососедствуют – живут и работают – более 100 этносов.

- Это было здорово! Мы с таким воодушевлением приняли участие в хороводе, пройдясь по площади родной филармонии, взявшись за руки! – поделилась народная артистка Башкортостана Альфия Юлчурина. – Это нас объединило, ведь особенности филармонической работы таковы, что в будние дни мы трудимся «в полях» – на гастролях, выездах и встречаемся полным составом очень редко. А здесь появилась прекрасная возможность увидеться после летних отпусков, пообщаться, обняться и вместе – плечом к плечу – пройтись в дружном и большом многонациональном танце!

По словам пресс-секретаря филармонии Ирины Захаровой, «ежегодно филармония принимает активное участие в Дне национального костюма и весной, и осенью. Если до этого мы проводили разные акции и флешмобы в социальных сетях, то в этом году мы решили выйти из своих стен. Искренне рада, что весь творческий коллектив откликнулся на это событие с азартом, приняли «на ура» и все пришли подготовленные. Кто-то надел свои сценические костюмы, кто-то дополнил свой наряд этническими элементами, иные достали буквально из сундуков бабушкины реликвии. Но есть и те, кто специально сшил костюмы к флешмобу!»

Помимо этого, художественные руководители творческих коллективов накануне участвовали в видеоинтервью на тему «Что для меня значит мой национальный костюм?», которые вышли в социальных сетях в группах филармонии.

Автор:Лейла Аралбаева
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