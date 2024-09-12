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12 Сентября , 15:37

В Башкирии женщина избила своего ребенка прямо на улице

Честный репортаж, телеграм
Фото:Честный репортаж, телеграм

В Стерлитамаке около ТЦ «Дом быта» женщина сорвала свою злобу на ребенке. В соцсетях сообщается, что сначала мать с малышом гуляли, но он начал шалить, тогда разъяренная женщина стала бить его рукой. При этом ребенок лежал на асфальте и сильно кричал.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного происшествия в пресс-службу МВД по РБ. В ведомстве сообщили, что происшествие зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет в управлении МВД России по Стерлитамаку.

«В данный момент назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — проинформировали в МВД по РБ.

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, следователи также устанавливают обстоятельства жесткого обращения женщины с ребенком.

Похожий инцидент произошел в Уфе 1 сентября. Как информировал «Башинформ», на одной из детских площадок женщина из-за малозначительного повода в присутствии других детей нанесла своему восьмилетнему ребенку удары ногами по различным частям тела. Кроме того, было установлено, что женщина ранее систематически наносила ему побои. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «побои» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем».

Автор:Дарья Субботина
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