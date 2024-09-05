В Уфе на детской площадке женщина избила собственного сына – МВД

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, в дежурную часть отдела полиции № 3 по Уфе поступило сообщение о возможном причинении телесных повреждений несовершеннолетнему.

«По предварительным данным, во дворе дома по улице Софьи Перовской на детской площадке женщина нанесла несколько ударов своему 8-летнему сыну. Личность участников инцидента установлена. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, инцидент попал в объектив камеры домофона. На записи, анонимно опубликованной в телеграм-канале БашДТП, видно, как на детской площадке к мальчику подбегает женщина, толкает ребенка — тот падает, она несколько раз наносит ему удары ногами. Далее к ребенку подходит мужчина и они втроем, вместе с обидчицей мальчика, идут к подъезду и набирают чью-то квартиру. Сообщается, что женщина может находиться в положении. Что спровоцировало ее на подобное поведение, зачем она избила ребенка — неизвестно.