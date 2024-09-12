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12 Сентября , 15:34

В Башкирии состоится розыгрыш суперпризов акции «Рахмат-2024»

Завтра, 13 сентября, в прямом эфире телеканала БСТ в программе «Салям» состоится розыгрыш суперпризов акции «Рахмат-2024». В нем примут участие все зарегистрированные на сайте QR-билеты.

Среди призов «Зур Рахмата»: три квартиры, автомобиль, четыре квадроцикла, семейная путевка в Сочи, семейный тур выходного дня на базу отдыха в Башкортостане.

«Это заключительный розыгрыш нашей акции. Желаем всем успеха. Встретимся в прямом эфире, включайте телевизор в 8.00 часов», — поделилась представитель оргкомитета Регина Кадырова.

Ранее в Башкирии назвали победителей розыгрыша «Ночь призов». Счастливчиков определили 8 сентября в 21.00. Суперпризы получили 130 жителей республики. За процессом следила независимая комиссия. Розыгрыш проводился среди всех серий QR-билетов акции «Рахмат-2024» с помощью лототрона и программы случайного отбора победителей среди лиц, зарегистрировавших QR-билет с 6 сентября 8.00 до 8 сентября 21.00 на сайте рахмат102.рф.

Автор:Альфия Аглиуллина
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