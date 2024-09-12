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12 Сентября , 11:23

В Башкирии продолжат работу по строительству и капремонту соцобъектов

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии продолжат работу по строительству и капремонту соцобъектов. Об этом в своей речи на церемонии инаугурации заявил Глава республики Радий Хабиров.

«Мы заботимся и поддерживаем тех, кто особенно нуждается в этом, — семьи с детьми, особенно многодетные, старшее поколение, люди с ограниченными возможностями здоровья. Открытие Уфимского хосписа, ковид-госпиталей, хирургического корпуса Республиканского онкодиспансера, Центра детской онкологии и гематологии, Республиканского реабилитационно-образовательного центра «Салют» и многих других учреждений стали важным продолжением большой работы по обеспечению доступности качественной медицинской помощи.

Мы продолжим укреплять инфраструктуру нашей системы образования. За пять лет мы должны завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году по поручению президента страны программе капитального ремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей.

В ближайшие три года должен принять первых студентов Межвузовский студенческий кампус. А уже в этом году мы сдадим Геномный центр и «Школу-21».

Поручаю правительству республики совместно с ректорами наших университетов принять активное участие в инициированной президентом страны федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех наших вузов.

Мы будем дальше укреплять базу спортивной отрасли — строить легкоатлетический манеж, Центр прогресса бокса и Академию тенниса. Необходимо продолжить строительство ФОКов и бассейнов в тех муниципалитетах, где их ещё нет», — сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» писал о вступлении в должность Главы Башкирии.

Автор:Альфия Аглиуллина
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