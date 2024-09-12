В Башкирии клещи покусали более 8,1 тысячи человек

В Башкирии с начала эпидсезона 8105 человек обратились в медорганизации по поводу укусов клещей, среди них — 2975 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Известно, что центр гигиены и эпидемиологии РБ исследовал более 9,2 тысячи клещей, а за текущий сезон зафиксировано 19 случаев энцефалита и 22 инфекционного боррелиоза.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года число пострадавших от клещей жителей снизилось — тогда животные покусали свыше 9,8 тысячи жителей.

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