Жителям Башкирии напомнили, как не отравиться грибами

В Башкирии начинается грибной сезон, а значит появляется вероятность отравлений у тех, кто случайно употребил в пищу ядовитые грибы. О том, как избежать нежелательных случаев, рассказали в минздраве Башкирии.

Чаще всего отравления вызывают так называемые условно-съедобные грибы: волнушки, свинушки, белянки и т.д., содержащие млечный сок и другие раздражающие вещества. Солить или тушить такие грибы можно только после предварительного отваривания или 2-3-дневного вымачивания в проточной подсоленной воде. После посола эти грибы можно употреблять не ранее чем через 1,5 месяца.

Встречаются отравления и ложными опятами, которые иногда путают с настоящими. У ложного опенка, в отличие от настоящего, шляпка имеет ярко-желтую окраску, на ней отсутствуют характерные для настоящего опенка чешуйки. Пластинки на нижней поверхности шляпки имеют зеленовато-бурую окраску. На ножке у ложного опенка нет манжетки или колечка. Отравления протекают по типу желудочно-кишечного расстройства.

Возможны отравления бледной поганкой, так как ее путают с сыроежкой или шампиньоном. Яд бледной поганки очень стоек, поэтому ни отваривание, ни высушивание не ослабляют ядовитости этих грибов. Признаки отравления поганкой наступают через 12 и более часов. Это резкие боли в животе, диарея, неукротимая рвота, сильная жажда, судороги. Сознание сохраняется, но нарастает слабость и наблюдается потеря голоса. Постепенно появляется желтуха. Смерть наступает на 2-10 день заболевания. Легкие отравления заканчиваются выздоровлением.

У маленьких детей нередко происходят отравления мухоморами. Симптомы видны через 1-6 часов, появляются рвота, понос, сужение зрачков. Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Впрочем, отравиться можно даже съедобными грибами, если они перезрелые, дряблые.

При отравлениях грибами, до прибытия врача, больного нужно уложить в постель, давать пить маленькими глотками соленую или холодную воду. Можно дать холодный крепкий чай или мед, молоко. Алкоголь давать нельзя, так как спирт облегчает всасывание ядов. Остатки грибов нужно сохранить для исследования в лаборатории.

Чтобы избежать отравлений, следует собирать только известные вам съедобные грибы, не употреблять в пищу испорченные, дряблые. Грибы нельзя есть сырыми, долго хранить не переработанными, а ядовитые даже не стоит брать в руки, особенно детям. Нельзя собирать грибы около трасс и промышленных предприятий. При появлении признаков отравления следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее «Башинформ» рассказывал о наступлении второй волны активности клещей.