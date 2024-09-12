Башкирия продолжает укреплять материально-техническую базу образования

Министр образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин прокомментировал задачи, поставленные Главой Башкирии Радием Хабировым правительству республики, в частности, в развитии образования и науки. Он оценил уровень развития этой сферы и ее дальнейшие перспективы.

«Приняты важные решения в сфере образования. Настоящий скачок произошел в сфере укрепления материально-технической базы образовательных организаций. За пять лет введены 44 школы более чем на 22 тыс. мест. С учетом совмещенных объектов введено 65 детских садов на 9 173 места. В рамках федеральной программы по капремонту зданий школ за 2 года отремонтированы 140 зданий школ для 53 тыс. детей. На эти цели направлены 7,8 млрд. рублей. В этом году мы приступили к ремонту 31 школы, 6 уже открыли двери в этом учебном году, 25 – на следующий год. Системе образования уделяется огромное внимание со стороны руководства республики. Участие Башкортостана в национальном проекте «Образование» этому подтверждение, - рассказал Ильдар Мавлетбердин. - В этом году республика вошла в тройку лидеров по итогам интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников, заняла 6-е место по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В этом году у нас рекордное количество стобалльных работ – 155. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году».

Также Ильдар Мавлетбердин отметил, что 1 февраля прошло торжественное открытие первой очереди Межвузовского студенческого кампуса с участием президента страны.

«В 2023 году подведены итоги рейтинга субъектов Российской Федерации по мерам поддержки молодых ученых, благодаря проделанной работе в части реализации грантовой поддержки науки по итогам 2022 года Республика Башкортостан заняла 3 место в данном рейтинге. В целом по итогам Национального рейтинга научно-технологического развития регионов республика входит в ТОП-10 и занимает 8 место», - добавил Ильдар Мавлетбердин.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Глава Башкирии озвучил планы развития республики до 2030 года.