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11 Сентября , 15:36
Центр управления Республикой Башкортостан

Жителям Башкирии помогли сменить управляющую компанию

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

В Стерлитамаке жильцам многоквартирного дома на Артема, 140 помогли сменить управляющую организацию. Об этом информирует Центр управления республикой.

Как рассказали в ЦУР Башкирии, ранее один из собственников сообщил в соцсетях, что права людей при выборе новой УК могут быть нарушены. Его обращение зафиксировала информсистема «Инцидент-менеджмент», и специалисты передали жалобу в региональный Госкомжилстройнадзор.

«Сотрудники ведомства выехали на место и провели выездную проверку. Они опросили жителей многоквартирного дома и выяснили, что собрание собственников жилья прошло на законных условиях и подписи принадлежат владельцам квартир. Также они подтвердили, что инициатор заранее уведомил жильцов о проведении общего собрания. После выездной проверки многоквартирный жилой дом перешел на обслуживание в новую управляющую организацию», — прокомментировали в ЦУРе.

Ранее льготы на капремонт в Башкирии продлили еще на 2 года.

Автор:Иван Вавилов
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