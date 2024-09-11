Льготы на капремонт в Башкирии продлят еще на 2 года

На пленарном заседании Госсобрания Башкирии 18 сентября депутаты планируют принять закон «О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». О подробностях нововведений сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, предлагается продлить льготы по взносам за капремонт для пожилых собственников жилья. Срок их действия истекает в 2024 году, предлагается продлить их еще на 2 года, до конца 2026 года.

Напомним, что льготы предоставляются собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I–II группы. Им компенсируется 50 % расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении 80 лет им компенсируется уже 100 % расходов на капремонт. Соответствующие расходы будут профинансированы за счет республиканского бюджета.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в республике родителям более 243 тыс. детей назначено единое пособие. На эти цели в текущем году направлено более 23,3 млрд рублей.