В Башкирии единое пособие назначено родителям 243 тысяч детей

В Башкирии с начала этого года Социальный фонд России назначил единое пособие родителям более 243 тысяч детей. Всего на обеспечение этих целей в текущем году направлено свыше 23,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Единое пособие назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на человека в регионе (в Башкирии — 13 753 рубля). Одним из основных условий для назначения выплаты является наличие у взрослых членов семьи заработка или объективных причин его отсутствия. Также учитывается имущественная обеспеченность семьи. К примеру, семья может владеть одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи не превышает 24 квадратных метра.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, однако отсчет этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Так, при обращении за пособием в сентябре текущего года будут учитываться доходы с августа прошлого года по июль текущего года включительно.

Размер выплаты может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. В Башкирии это — 6 670, 10 005 или 13 340 рублей соответственно.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. Заявление на назначение единого пособия можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по региону или МФЦ.

Как сообщал Башинформ, минтруд Башкирии предложил установить республиканский материнский (семейный) капитал в размере 300 тысяч рублей. В частности, семейный капитал предлагается выплачивать женщинам до 35 лет в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка после 1 января 2025 года.

Кроме того, минтруд Башкирии предложил выплачивать молодым беременным женщинам, студенткам до 24 лет с момента постановки на учет и до рождения малыша ежемесячную выплату в размере двух региональных прожиточных минимумов — 28,3 тысячи рублей.

Укрепление семейных ценностей, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — наши неизменные приоритеты, заявил в декабре прошлого года Глава Башкирии Радий Хабиров, обращаясь к Госсобранию республики с ежегодным посланием.

«За 10 лет число многодетных семей в республике увеличилось на четверть (27,4%) до 59 тысяч. По их числу мы — первые в Приволжском федеральном округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас (8,9 на тысячи) выше, чем в среднем по стране (8,7) и округу (8,2). Более 230 тысяч семей с детьми пользуются льготами. На выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка мы направили в 2023 году более 25 млрд рублей. В качестве новой меры поддержки начали компенсировать стоимость платного очного обучения в колледжах для 2,5 тысячи обучающихся из многодетных семей», — сказал тогда Радий Хабиров.