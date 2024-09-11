В Уфе веселая компания попала в ловушку на катере

В Уфе спасатели помогли молодым людям добраться до берега. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, сегодня ранним утром веселая компания из девяти человек решила совершить речную прогулку на катере. В какой-то момент их плавсредство дало сбой и остановилось. Его стало сносить течением вниз по реке Белой - в сторону Затонского моста.

Молодые люди поняли, что на этом их прогулка завершилась, но как добраться до берега, они себе не представляли. Инцидент произошел под утро, и в это раннее время им вряд ли кто-то смог бы помочь, кроме спасателей. Они обратились за помощью к специалистам. Спасатели добрались к ним на катере, часть пассажиров пересадили на свое судно и на буксире транспортировали неисправное плавсредство до берега. Никто из молодых людей не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее в Башкирии на безопасность направили около 7 млрд рублей.