В Башкирии на безопасность направили около 7 млрд рублей

О проводимой в данных направлениях работе доложил заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов. Так, в республике физической культурой и спортом систематически занимаются более 2 млн человек. В регионе функционируют 13 363 спортивных объекта. По количеству спортивных сооружений Башкирия занимает 3 место после Москвы и Московской области. С 2018 года построено более 1400 объектов, в том числе 4 крупных спортивных центра, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 5 крытых ледовых арен и 2 бассейна. Установлены 56 площадок ГТО. Ведется строительство 14 крупных объектов спорта. В первом полугодии 2024 года завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов «ФИЗРА-Д» и «ФИЗРА-Р» в Уфе, спортивного центра с бассейном «Амфибия» в Нефтекамске, построенных в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Одним из знаковых объектов является Дворец борьбы, построенный к 450-летию Уфы. В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» первые соревнования примут Центр фехтования и Комплекс сооружений для гребного слалома.

Переходя к вопросу развития юстиции в республике, Ирек Сагитов добавил, что с 2019 года в республике зарегистрировано около 785 тысяч актов гражданского состояния. Новым направлением для органов ЗАГС, начиная с 2022 года, стало внедрение суперсервиса «Рождение ребенка», особенностью которого является возможность регистрации рождения на основании электронного медицинского свидетельства без личного посещения родителями органа ЗАГС. На постоянной основе ведется работа по увеличению фонда площадей для улучшения размещения судебных участков. За 2023 год отремонтировано 25 судебных участков мировых судей, за 2024 — 8 участков и еще 6 находятся в стадии завершения. Вместе с ремонтом судебные участки оснащаются системами видеонаблюдения, компьютерной техникой, стационарными металлодетекторами, охранно-пожарной сигнализацией и кнопками экстренного вызова полиции помещений. Для исполнения положений республиканского закона «О бесплатной юридической помощи» за прошедшие 5 лет проведено около 700 выездных приемов в муниципалитетах республики, филиалах МФЦ, библиотеках, домах престарелых и т. д., в том числе на специальном автомобиле — «мобильная приемная». С 2019 по 2023 годы принято около 24 тысяч обращений граждан. За 7 месяцев этого года проконсультировано около 800 участников СВО и членов их семей, из них 333 — в рамках закона о бесплатной юридической помощи. Всего с начала специальной военной операции принято более 1 500 обращений от данной категории граждан.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в своем выступлении Ирек Сагитов также подчеркнул, что первостепенным остается вопрос обеспечения безопасности населения. Всего за 5 лет и прошедший период текущего года приобретено 129 единиц техники для пожарно-спасательных подразделений. С начала реализации Стратегии для подразделений добровольной пожарной охраны передано 255 единиц основной и прицепной пожарной техники. Впервые в республике для борьбы с природными и техногенными пожарами, а также для проведения поисково-спасательных работ и мониторинга приобретен пожарно-спасательный вертолет Ка-32А11ВС, которым уже совершено 48 оперативных вылетов. Востребован проект «Пожарный извещатель — в каждый дом, в каждую квартиру». Если в начале реализации данного проекта извещатели бесплатно могли получить лишь 2 категории граждан, то сейчас их количество увеличилось до 15 категорий граждан. На сегодняшний день их установлено более 600 тыс. Это спасло жизни свыше 1 тысячи человек, в том числе 438 детей.

В текущем году по поручению Главы республики запущен пилотный проект по оснащению отдельных категорий граждан пожарными извещателями с GSM-модулем, в рамках которого определены 4 пилотные зоны и отдельные категории граждан.

«Отдельное внимание уделяется и обеспечению безопасности на водных объектах. На сегодняшний день достигнута положительная тенденция к увеличению количества спасенных на водных объектах с 2019 года в 2 раза (с 173 человек в 2019 году до 305 человек в 2023 году). Этому способствовала, в том числе работа по открытию обустроенных пляжей, количество которых увеличилось более чем в два раза с 68 до 174 пляжей. Здесь мы лидеры в Приволжском федеральном округе», — добавил вице-премьер.

В Башкортостане действует первая в стране система мониторинга, прогнозирования и моделирования гидрологических рисков — «Паводок 2.0». Здесь регион также на передовых позициях, в том числе в части собственных разработок уникального программного обеспечения. По итогам заседания определены приоритетные задачи деятельности отрасли – сокращение к 2030 году количества погибших на пожарах, и при ЧС на 25% на водных объектах на 18% по сравнению с 2019 годом.

Ранее в Уфе утвердили программу защиты жителей от ЧС.