В Уфе утвердили программу защиты жителей от ЧС

В Уфе утверждена муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» на 2025–2030 годы. Постановление об этом подписал мэр города Ратмир Мавлиев.

Одна из ключевых задач программы - повышение безопасности жителей от угроз природного и техногенного характера мирного и военного времени, а также их эффективное предупреждение и прогнозирование.

Как следует из официального документа, общий объем финансирования составит 4 428 548,54 рублей.

Ранее в Башкирии приостановили 10 междугородних автобусных рейсов.