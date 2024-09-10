В Башкирии приостановили 10 междугородних автобусных рейсов

В минтрансе Башкирии сообщили актуальную информацию по дорожной ситуации в регионе. Так, за прошедшие сутки произошло семь ДТП по республике, из них одно - в Уфе. В авариях пострадали 10, погибли два человека. По сведениям ГУП «Башавтотранс» дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не было.

Представители Южного автовокзала проинформировали, что в связи с погодными условиями приостановили 10 междугородних рейсов. В аэропорту Уфы происшествий по безопасности не зафиксировано, но было задержано три рейса.

Как информировал «Башинформ», проект участка трассы М-12 в Башкирии признан лучшим.