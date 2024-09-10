Проект участка трассы М-12 в Башкирии признан лучшим

Участок трассы М-12 в Башкирии «Дюртюли–Ачит» (км 130 — км 140) признан лучшим инфраструктурным проектом федерального значения. Об это сообщает пресс-служба ГСК «Дон».

В рамках реализации крупномасштабного проекта по строительству скоростной автомобильной дороги М-12 на участке Дюртюли-Ачит (км 130 — км 140) на данный момент завершается ряд ключевых этапов. Благодаря реализации проекта будет создана современная высокоскоростная магистраль, которая улучшит транспортную доступность Центральной России и Поволжья, а также ускорит перевозку товаров как внутри страны, так и на экспорт.

Сейчас на объекте готово земляное полотно, наполовину выполнены работы по укладке геотекстиля (5,1 км из 10 км) и щебёночно-песчаной смеси (5,1 км из 10 км), а также асфальтированию (4,9 км из 10 км).

Особое внимание в проекте уделяется применению асфальтобетонного покрытия, способного выдерживать значительные нагрузки, в том числе тяжелого грузового транспорта.

На участке активно продолжаются работы по строительству искусственных объектов. Биопереход завершен полностью, осталось лишь нанести декоративную окраску. Путепроводы и мост через реку Юг готовы на 85% — продолжаются работы по укреплению откосов и установке плит.

Ранее «Башинформ» писал, что готовность участка трассы составляет более 60%.