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11 Сентября , 16:35

В Уфе появилось новое граффити

телеграм-канал администрации Ленинского района Уфы
Фото:телеграм-канал администрации Ленинского района Уфы

В Ленинском районе Уфы, благодаря программе «Башкирские дворики» благоустраиваются придомовые территории на ул. Шмидта, 16, 16/1 и ул. Ахметова, 316, 316/4.

«Ярким элементом во дворе по ул. Шмидта, 16, 16/1 стало граффити около детской площадки, выполненные художницей галереи „Анна Арт Проджект“ Лилей Юдиной», — рассказали в районной администрации.

Для граффити использовались специальные краски. За счет особого состава они устойчивы к выгоранию, атмосферным воздействиям и загрязнениям. Это значит, что рисунки будут долго радовать местных жителей, не требуя реставрации. Эскизы для граффити на ул. Шмидта подготовила супружеская пара молодых художников - Антон и Алена Заболотные.

Как сообщал Башинформ, в этом году программу «Башкирские дворики» завершат до конца сентября.

Ранее сообщалось, что наиболее масштабной по объему финансирования из бюджета республики стала программа «Башкирские дворики». За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате, – заявил Глава республики Радий Хабиров. – Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно – только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории».

Автор:Вероника Никитина
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