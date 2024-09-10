В Башкирии программу «Башкирские дворики» завершат до конца сентября

В республике установилась благоприятная погода, это дает возможность строителям ускорить темпы работ на объектах благоустройства. До конца этого месяца завершаться все строительно-монтажные мероприятия по программе «Башкирские дворики» и жителям будут сданы их обновленные придомовые территории.



В эти дни сотрудники министерства ЖКХ проводят выездные проверки в муниципальные образования. Специалисты осматривают строительные площадки, проверяют качество выполненных работ. Общий процент выполнения мероприятий на всех объектах суммарно более 80.



14 двориков из 143 обновляемых в этом году уже сданы. В Советском и Октябрьском районах Уфы практически завершили ремонт дворов, сейчас специалисты занимаются озеленением.



На некоторых территориях есть замечания к подрядным организациям, все они должны быть устранены до конца сентября. Жители ожидают получить красивые, качественно отремонтированные придомовые пространства – это основная цель республиканской программы.

Ранее сообщалось, что наиболее масштабной по объему финансирования из бюджета республики стала программа «Башкирские дворики». За период ее реализации с 2019 года в регионе было благоустроено 1326 дворовых территорий, объединяющих 2153 многоквартирных дома, на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В домах, дворы которых вошли в проект, проживают 400 тысяч человек. В 2024 году запланировано благоустройство еще 142 дворовых территорий на сумму в 1 миллиард рублей.

«Мы изначально задумывали программу так, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс, заинтересованы в результате, – заявил Глава республики Радий Хабиров. – Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнения. Это правильно – только сами жильцы дома знают, каким должен быть их двор. Как итог, по всей республике появляются нетиповые, уникальные территории».

В настоящее время часть дворов из плана 2024 года уже благоустроена и принята жителями, в других работы входят в завершающую фазу. Как и прежде, среди обязательных мероприятий – установка современных детских и спортплощадок с безопасным резиновым покрытием, обустройство парковочных зон, озеленение прилегающей территории, установка видеонаблюдения, наружного освещения и малых архитектурных форм.

«Каждый проект благоустройства двора проходит обсуждение с жителями, вносятся коррективы, – отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова. – Это по-прежнему одна из самых востребованных программ, реализуемых в нашей республике».