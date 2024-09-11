В Уфе по ночам будут перекрывать улицу Коммунистическую

Уфимцев предупредили о перекрытиях улицы Коммунистической с 11 по 15 сентября, информирует мэрия столицы Башкирии.

Речь идет об отрезке от Аксакова до Карла Маркса, движение автомобилей и транспорта по которому в обозначенный период будут ограничивать с 21.00 до 6.00.

Как пояснили в городской администрации, временные неудобства требуются для укладки асфальта. Жителям и гостям Уфы рекомендовали планировать альтернативные маршруты заранее.

Ранее в столице перенесли срок завершения реконструкции улицы Пугачева.