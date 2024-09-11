В Уфе назначен новый прокурор

Старший советник юстиции Андрей Анатольевич Надежкин назначен на должность прокурора Уфы сроком на 5 лет. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, Андрей Анатольевич свою служебную деятельность начал в июле 2005 года. Состоял в должностях следователя, старшего следователя Белебеевской межрайонной прокуратуры, заместителя руководителя Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ, заместителя прокурора Зилаирского района, Уфы, Кировского района Уфы, прокурора Зилаирского района, Ишимбайского межрайонного прокурора, прокурора Нефтекамска.

Последняя занимаемая должность — начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры республики.

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