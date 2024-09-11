Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
70.64
+1.45
24+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
11 Сентября , 11:24

В Уфе назначен новый прокурор

прокуратура РБ
Фото:прокуратура РБ

Старший советник юстиции Андрей Анатольевич Надежкин назначен на должность прокурора Уфы сроком на 5 лет. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, Андрей Анатольевич свою служебную деятельность начал в июле 2005 года. Состоял в должностях следователя, старшего следователя Белебеевской межрайонной прокуратуры, заместителя руководителя Белебеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ, заместителя прокурора Зилаирского района, Уфы, Кировского района Уфы, прокурора Зилаирского района, Ишимбайского межрайонного прокурора, прокурора Нефтекамска.

Последняя занимаемая должность — начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры республики.

Ранее в госкомитете по ЧС Башкирии произошли кадровые изменения.

Автор:Ксения Калинина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru