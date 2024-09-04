В госкомитете по ЧС Башкирии произошли кадровые изменения

Первым заместителем председателя государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям назначен Виталий Барзайкин, который с января 2018 года занимал должность заместителя начальника главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Соответствующее распоряжение подготовили в правительстве региона.

Виталий Барзайкин родился 5 февраля 1977 года в городе Мелеузе. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, Академию Государственной противопожарной службы МЧС России и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

С 1995 по 2024 год проходил службу в государственной противопожарной службе МЧС России. Заслуженный спасатель Республики Башкортостан.

Ранее «Башинформ» писал о том, что заместителем министра экологии Башкирии назначен Тагир Бадертдинов.