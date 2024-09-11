В России на яблоне выросла тыква

У жительницы Нижегородской области Светланы Шестовой в саду на декоративной яблоне выросла тыква-верхолазка. Об этом рассказало издание pravda-nn.ru.

По словам дачницы, одна из плетей тыквы оплела ствол дерева, а плод, застрявший в развилке ветвей, вырос в полноценную тыкву. Она так глубоко засела в ветвях, что хозяйка не знала, как ее оттуда снять.

«Это декоративная яблоня, вся в жутких колючках. Как я снимала с нее тыкву, отдельный детективный сериал-страшилка», — поделилась Светлана.

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