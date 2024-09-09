Уфа закупит 390 саженцев лип на 25 млн рублей

Власти Уфы объявили конкурс на отбор поставщика крупномеров лип нескольких сортов. Всего город закупает для осенней акции «Зелёная Башкирия» 391 деревце.

В закупочной документации говорится о 172 саженцах липы мелколистной, 117 липах крупнолистных, и 102 липах европейских.

Рост саженцев должен быть 5 — 5,5 — 6 метров, обхват ствола 20 — 25 — 30 см.

Начальная максимальная стоимость закупки выставлена на уровне 25 млн рублей.

Всего осенью в Уфе планируется высадить 500 крупномеров лип, сообщал мэр Ратмир Мавлиев. Весной на гостевых улицах центра были высажены180 крупномеров лип. Посадки продолжались и летом.

Липа признана исконно уфимским деревом: она не только связана с образом Башкирии как медового края, но и имеет связь с историей города. Сейчас самые старые липы в Уфе растут в сквере им. Ленина и на Софьюшкиной аллее.