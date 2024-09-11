В Башкирии за пять лет появилось 400 модульных ФАПов

За последние пять лет в Башкирии построили и ввели в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения, 29 капитальных врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и еще более 400 модульных конструкций. Капитально отремонтировано 66 сельских объектов здравоохранения и 26 детских поликлиник, приобретено 352 единицы автомобильного транспорта, 49 передвижных медицинских комплексов, 206 автомобилей скорой медицинской помощи. Продолжается строительство нового корпуса Республиканского кардиоцентра, 7 поликлиник, а также идет капитальный ремонт 9 объектов. Такие данные на совещании, на котором подвели итоги работы системы здравоохранения региона за последние пять лет, озвучил руководитель минздрава Айрат Рахматуллин.

Руководитель ведомства также отметил, что в прошлом году по поручению Радия Хабирова стартовала региональная программа модернизации поликлиник Уфы. Она предполагает полный цикл работ: ремонт и техническое переоснащение учреждений здравоохранения. Впервые в башкирской столице запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена тяжелой техники. Также планируется оснащение серверами, автоматизированными рабочими местами и современной мебелью. Капитальный ремонт проводится по единому дизайн-проекту, разработанному для всех детских и взрослых поликлиник республики.

Премьер-министр правительства Андрей Назаров поручил минздраву и дальше вести работу по достижению целевых показателей, обеспечивающих население качественной медицинской помощью.

«Наши усилия были направлены на укрепление материально-технической базы здравоохранения. Мы построили «с нуля» 19 новых объектов, приобрели свыше 30 тысяч единиц современного медицинского оборудования. Только в прошлом месяце санитарный автопарк пополнился 135 новыми автомобилями. Существенная работа проведена по укреплению кадрового потенциала. По итогам прошлого года Башкортостан вошел в тройку лидеров по стране по привлечению молодых специалистов в сельскую местность в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – отметил премьер-министр.

Напомним, для привлечения медицинских кадров реализуются федеральные программы «Земский фельдшер», «Земский доктор», «Врачи дефицитных специальностей», а также региональная «Врачи для малых медицинских организаций». Всего с 2019 по 2024 год выплаты получили 1 713 специалистов.

Напомним, ранее Радий Хабиров сообщил о достижениях в первичном звене здравоохранения в Башкирии.

«Здоровье жителей остается нашим приоритетом. И так будет всегда», – резюмировал Радий Хабиров.