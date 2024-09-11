На инициативы жителей Башкирии выделили 660 млн рублей

В Башкирии на реализацию программы поддержки местных инициатив в этом году выделили из бюджета 600 млн рублей. Финансирование получил 661 проект, а всего в конкурсе участвовали 984. Данные в своем телеграм-канале опубликовал Радий Хабиров.

Программа реализуется уже 10 лет. За это время финансово поддержали 5,5 тысячи проектов. Среди них – покупка нового оборудования для школ и детских садов, ремонт дорог, благоустройство и многое другое. Общая сумма субсидий составила 3 млрд рублей.

В ближайшие месяцы начнется уже новый цикл программы. В ноябре стартует обучение для инициативных групп – тех, кто хочет подать заявку на участие в ППМИ на 2025 год. Подробности можно узнать на сайте.

В 2023 году конкурс по отбору проектов ППМИ проходил в обновленном формате. Главное изменение было в том, что на 200 тысяч увеличили финансирование проекта из республиканского бюджета – 1,2 млн рублей вместо прежнего миллиона. Вместе с тем снизился порог софинансирования со стороны населения. Горожане должны внести минимум 4% от суммы субсидии, местная администрация – от 15%. В сельской местности люди собирают от 2%, а администрация – не менее 5% от запрашиваемой суммы.

Отметим, что вместе с тем, в Башкирии третий год реализуется еще один инструмент благоустройства городов и сел – «Атайсал», запущенный по инициативе Главы республики. Как ранее писал «Башинформ», идея проекта – развитие башкирских деревень. Выходцы населенных пунктов помогают благоустроить свою малую родину. За три года участниками проекта стали более 5,5 тысячи человек. Расширилось представительство участников наших земляков из других субъектов Российской Федерации. Малой родине помогают уроженцы Башкирии, проживающие в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе, Сочи, Тюменской области. Среди участников проекта «Атайсал» есть меценаты, проживающие в более чем 20 регионах нашей страны. Общая сумма, направленная на реализацию завершенных проектов, составила около 1,4 млрд рублей.

«У нас очень много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. И если каждый из них окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но мы хотим систематизировать эту работу. С этой целью мы и запускаем проект "Атайсал". Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям», – говорил Глава Башкирии, запуская проект.