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11 Сентября , 15:38

Самолет Москва - Уфа прервал взлет по технической причине

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что на борту самолета Москва (Шереметьево) — Уфа якобы произошло задымление. Воздушное судно прервало взлет. Пассажиров решили отправить по маршруту на резервном самолете.

«Башинформу» в пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали случившееся.

«Информация о возгорании не соответствует действительности. В соответствии с правилами безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1230 Москва — Уфа от 11 сентября принял решение прервать взлет по технической причине. Воздушное судно самостоятельно вернулось на место стоянки. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете», — сообщил авиаперевозчик.

В компании отметили, что на время ожидания вылета пассажирам будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании: организовано предоставление напитков и питания.

Ранее буйного пассажира связали на борту самолета Москва – Уфа.

Автор:Дарья Субботина
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