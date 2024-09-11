Самолет Москва - Уфа прервал взлет по технической причине

В соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о том, что на борту самолета Москва (Шереметьево) — Уфа якобы произошло задымление. Воздушное судно прервало взлет. Пассажиров решили отправить по маршруту на резервном самолете.

«Башинформу» в пресс-службе «Аэрофлота» прокомментировали случившееся.

«Информация о возгорании не соответствует действительности. В соответствии с правилами безопасности полетов командир воздушного судна рейса SU1230 Москва — Уфа от 11 сентября принял решение прервать взлет по технической причине. Воздушное судно самостоятельно вернулось на место стоянки. Принято решение о выполнении рейса на резервном самолете», — сообщил авиаперевозчик.

В компании отметили, что на время ожидания вылета пассажирам будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании: организовано предоставление напитков и питания.

Ранее буйного пассажира связали на борту самолета Москва – Уфа.